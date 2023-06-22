У Білорусі впав російський гелікоптер Мі-24 — ЗМІ
У Білорусі "жорстко сів" бойовий вертоліт Мі-24 Військово-космічних сил Росії.
Інформацію про падіння літака підтвердили в білоруському міністерстві оборони, втім не уточнюють кому він належав.
"Сьогодні близько 13 години 30 хвилин у Барановичському районі здійснив жорстку посадку гелікоптер Мі-24. Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає", — йдеться в повідомленні.
Водночас білоруський моніторинговий проєкт "Motolko help" повідомляє, що за попередніми даними, впав саме російський гелікоптер.