У Білорусі впав російський гелікоптер Мі-24 — ЗМІ

У Білорусі "жорстко сів" бойовий вертоліт Мі-24 Військово-космічних сил Росії.

Інформацію про падіння літака підтвердили в білоруському міністерстві оборони, втім не уточнюють кому він належав.

"Сьогодні близько 13 години 30 хвилин у Барановичському районі здійснив жорстку посадку гелікоптер Мі-24. Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає" , — йдеться в повідомленні﻿.

Водночас білоруський моніторинговий проєкт "Motolko help" повідомляє﻿, що за попередніми даними, впав саме російський гелікоптер.