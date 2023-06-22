МАГАТЕ не підтвердило заяву Буданова про замінування ставка ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтверджує інформацію про замінування ставка-охолоджувача Запорізької атомної електростанції, повідомляє Ділова столиця.
Так в агентстві прокоментували відповідну заяву кервіника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.
"Під час візиту генерального директора, який влючав ставок-охолоджувач, мін на місці виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра станції, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, встановлені з оборонною метою", – зазначають в МАГАТЕ.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що наявність вибухівки на АЕС не відповідає стандартам безпеки, однак на значного впливу це не має.
"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення (мін) наступна: хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", – підкреслив Гроссі.