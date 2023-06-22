Переговори про членство в ЄС можуть початись цьогоріч, але є нюанс — Кулеба

Україна рухається до інтеграції з Європейським союзом "на максимальній крейсерській швидкості". У разі відсутності форс-мажорів, перемовини щодо членства в ЄС можуть початись до кінця поточного року, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Як розповів міністр, сьогодні Україна перебуває саме на тому шляху, який передбачає швидке отримання статусу кандидата й початку переговорів про членство.

"Тобто подолати два кроки максимально швидко замість багаторічного процесу. Ми рухаємось саме туди на максимальній крейсерській швидкості. Якщо ніяких форс-мажорів до кінця року не станеться, то все буде добре" , - пояснив міністр Кулеба.

Наразі, як зауважив Дмитро Кулеба, Україна вписується в графік щодо початку переговорів про вступ до кінця 2023 року.

"Але, якщо між зараз і кінцем року нічого форс-мажорного не станеться, то ми пройдем цей шлях гідно. І треба відзначити надзвичайну позитивну допомогу, яку надає президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, щоб Україна цей шлях пройшла" , - додав міністр.

Україна подала заяву на вступ до ЄС ще 28 лютого 2022 року. Вже 23 червня Європейська Рада надала державі статус кандидата на вступ. Разом із ним з'явилися рекомендації від ЄС, виконання яких стане передумовою для переходу до наступного етапу - переговорів про членство.