На відбудову Харкова потрібно €9,5 мільярда – Терехов
На відновлення зруйнованих будинків, інфраструктури та комунальних закладів Харків потребує 9,5 млрд євро, повідомляє Укрінформ.
На цьому наголосив Харківський міський голова Ігор Терехов, виступаючи на Конференції з питань відновлення України в Лондоні.
"Щоб відбудувати наше місто, щоб відбудувати інфраструктуру міста, житлові будинки, лікарні, дитячі садочки, школи, нам потрібно 9,5 мільярдів євро. Це дуже потужний виклик, з яким не в змозі впоратися самотужки жодне місто України", - сказав Терехов.
Він повідомив, що наразі без житла залишаються 150 тис. харків'ян. Половина шкіл та дитячих садочків зруйновані. Пошкоджено 56 лікарень.
"Завдяки вдалій реформі з децентралізації, яка, попри війну, продовжується, ми маємо певні важелі. Наприклад, минулого року нам вдалося відбудувати власним коштом, за підтримки Кабінету Міністрів та Офісу Президента 200 житлових будинків, які були вщент зруйновані. Зараз ми будуємо 50 будинків. Але без підтримки наших міжнародних партнерів, без підтримки міжнародних фінансових інституцій, це робити вкрай складно", - додав очільник міста.