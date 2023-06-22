Грузія відклала закон про "деолігархізацію" під тиском ЄС

Правляча партія "Грузинська мрія" відклала ухвалення закону "Про деолігархізацію". Раніше не ухвалювати закон влада Грузії закликала Венеціанська комісія, повідомляє Новости-Грузия.

Голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе заявив, що з проханням не ухвалювати закону до влади звернувся Брюссель, зокрема голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Ухвалення законопроєкту в третьому, остаточному читанні відкладено до грудня, сказав Кобахідзе.

У правлячій партії розраховують, що до цього часу Єврокомісія взагалі зніме свою рекомендацію "Про деолігархізацію". У цьому випадку закон ухвалено не буде.

У Венеціанській комісії вважають, що новий варіант законопроєкту не може бути сприйнятий як "демократичний чи ефективний" і може стати інструментом впливу влади на опонентів.

У комісії заявили, що натомість закону потрібні "системні реформи".

Деолігархізація – одна з 12 рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в ЄС, а системні реформи – це за пунктами решта. Венеціанська комісія вважає, що чесна конкуренція, посилення боротьби з корупцією на найвищому рівні, незалежний суд та плюралізм ЗМІ стануть бар'єром для впливу особистих інтересів.