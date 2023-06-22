МОЗ дало поради українцям, що робити в разі радіаційної аварії

Ризик того, що росіяни вчинять черговий теракт на Запорізькій АЕС, залишається високим. У разі радіаційної небезпеки необхідно якнайшвидше потрапити до приміщення і дотримуватися вказівок ДСНС та органів місцевої влади, повідомляє Укрінформ.

Поради про те, що робити, якщо трапилася радіаційна аварія, оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

"Передусім пам’ятайте, що ядерно-стратегічні об’єкти збудовані так, щоби витримувати значні фізичні пошкодження. Кожен регіон постійно здійснює моніторинг радіаційного фону, щоби впевнитися, що всі показники у нормі. Виконують цю роботу обласні центри контролю та профілактики МОЗ.

У разі надзвичайної події детальніші вказівки щодо того, кому варто дотримуватися наведених нижче і інших рекомендацій, будуть поширені через інформаційні канали ДСНС та місцевих органів влади. Найголовніше – потрібно залишатися у приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати" , – йдеться у повідомленні.

По-перше, у МОЗ радять перебувати в укритті. Це може бути підвал або інше приміщення. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Варто також тримати поруч домашніх тварин і не дозволяти їм гуляти на вулиці. Якщо можливо, слід залишатися в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачинити вікна та двері, ущільнити отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимкнути системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у будинку. Залишатися в укритті слід, допоки офіційна влада не надала інших вказівок.

По-друге, потрібно стежити за офіційними джерелами інформації: це повідомлення від рятувальників (ДСНС), поліції, органів місцевої влади.

"Увімкніть телебачення, радіо, стежте за офіційними каналами інформації. До прикладу, підпишіться на такі канали в Telegram або Facebook. Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх обов’язково" , – наголосили в МОЗ.

По-третє, необхідно знезаразити себе. "Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин" , – радять у МОЗ.

Там також рекомендують помитися, якщо є така можливість: "Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити на ньому радіоактивний матеріал. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха" .

Потрібно також вдягнути чистий одяг.

"Допоможіть вашим рідним і близьким виконати перераховані вище дії. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі" , – закликали в МОЗ

Щодо безпеки води та харчових продуктів там повідомили, що пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин. Тож лише вода в пляшках вважатиметься безпечною (не забрудненою), поки рятувальники чи влада не повідомлять про безпеку водопровідної води.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє її радіоактивних речовин. Тож у МОЗ радять мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода в інших ємностях у будинку, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, її все одно можна використовувати для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

За аналогією із водою, харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери.

Перед відкриттям у МОЗ рекомендують протерти харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Те саме слід зробити із кухонним приладдям перед використанням. Використану тканину чи рушник треба покласти у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залишитиу місці, недоступному для людей і тварин.

У МОЗ наголошують, що йодид калію слід приймати не раніше відповідного повідомлення від органів влади.

Йодид калію – це сіль, схожа на кухонну. В аптеках він найчастіше продається у формі таблеток. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань.

"Він не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Тобто захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади" , – підкреслюють у МОЗ.