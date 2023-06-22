У Кабміні задоволені оцінкою Євросоюзу України як кандидата на вступ
Усна оцінка від Єврокомісії свідчить, що Україна досягла гарного результату на шляху до Євросоюзу. Але наша країна має виконати ще кілька кроків, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
"Я вважаю, що це дуже добрий результат. Я хочу нагадати, що деякі країни Західних Балкан роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято", - наголосила міністр, реагуючи на усну оцінку ЄС.
Стефанішина розповіла, що з 23 червня 2022 року, коли Україна набула статусу кандидата на вступ в ЄС, на всіх зустрічах західні партнери визнавали прогрес у реформах нашої країни. Але при цьому були й попередження про те, що процес приєднання до Євросоюзу є дуже складним і можуть бути розчарування.
"Що важливо у цій оцінці, яка була проміжною, це те, що за її результатами ми маємо чіткі кроки, які ми маємо виконати до жовтня. Їх невелика кількість", - уточнила Стефанішина.
За її словами, серед таких кроків:
- ухвалення процедури відбору суддів КСУ;
- затвердження законодавства про протидію впливу олігархів, у тому числі про фінансування партій;
- підзаконні акти щодо протидії відмиванню доходів;
- завершення програми підтримки нацменшин.
"А найголовніша увага буде прикута до актикорупційного блоку - з огляду на майбутнє відновлення України та її підготовку до членства в ЄС", - розповіла міністр.