На окупованих територіях зафіксували спалах гепатиту А — Генштаб

Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на окупованих територіях Херсонської області, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 22 червня.

Підрив ГЕС призвів до того, що в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.

Відсутність у цивільного населення доступу до належного медичного забезпечення та якісної води призвів до спалаху вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

"Своєю чергою російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять" , - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня, через що 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.