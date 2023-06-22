ООН запустила програму з розмінування та допомозі фермерам в Україні

ООН запустила програму з розмінування мінних полів і підтримки дрібних фермерів і сільських сімей в Україні, які найбільше постраждали від війни, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Програму запущено за співпраці продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) та Фонду Швейцарії з розмінування.

Програма вже розпочалася в Харкові, а потім пошириться на Миколаїв і Херсон, орієнтуючись на фермерів із земельними наділами менше ніж 300 га, а також на сільські сім'ї, які вирощують продукти харчування для власного споживання, ідеться в заяві двох організацій.

Програма спрямована на "безпечне повернення землі в продуктивне використання, включно з розмінуванням і розмінуванням інших вибухонебезпечних пережитків війни, щоб допомогти відновити засоби для існування в сільському господарстві, зробити внесок в економічне відновлення України та усунути необхідність у гуманітарній допомозі для тисяч сільських сімей".