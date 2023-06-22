РФ почала використовувати новий аеродром для атак на Україну – "Схеми"
Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, РФ), повідомляє Радіо Свобода.
Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs.
В ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з цього аеродрому злетіли борти Ту-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.
Вперше літаки стратегічної авіації Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.
При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.
Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося 7 літаків стратегічної авіації Ту-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.
Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що це може свідчити про зміну тактики армією РФ.
"Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою, хіба що для перекидання своїх сил до Сирії. Але, судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб пробити українську систему ППО", – повідомив експерт.
"Ті напрямки, які вони вже використовували – з боку Рязані, з боку Каспійського моря – вони вже досить потужно прикриті ППО, а аеродром Моздок дає можливість завдавання ударів з акваторії Чорного моря. До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою", – додав Жирохов.
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