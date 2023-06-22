РФ почала використовувати новий аеродром для атак на Україну – "Схеми"

Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, РФ), повідомляє Радіо Свобода.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs.

В ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з цього аеродрому злетіли борти Ту-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.

Армія РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних атак на Україну pic.twitter.com/jx6Sawr808 — Схеми (@cxemu) June 22, 2023

Вперше літаки стратегічної авіації Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було. pic.twitter.com/xrNHf62QLT — Схеми (@cxemu) June 22, 2023

Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося 7 літаків стратегічної авіації Ту-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що це може свідчити про зміну тактики армією РФ.

"Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою, хіба що для перекидання своїх сил до Сирії. Але, судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб пробити українську систему ППО" , – повідомив експерт.

"Ті напрямки, які вони вже використовували – з боку Рязані, з боку Каспійського моря – вони вже досить потужно прикриті ППО, а аеродром Моздок дає можливість завдавання ударів з акваторії Чорного моря. До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою" , – додав Жирохов.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода