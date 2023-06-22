Байден зустрівся з прем’єром Індії: говоритимуть й про війну в Україні

Президент США Джо Байден розпочав зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який прибув до Америки із державним візитом, повідомляє Укрінформ.

Очікується, що наслідки війни РФ проти України обговорюватимуться лідерами під час зустрічі в Білому домі.

"Разом Індія і Сполучені Штати тісно співпрацюють по всіх питаннях: від подолання бідності та розширення доступу до охорони здоров’я, розв’язання проблеми зміни клімату та подолання продовольчої й енергетичної безпеки, викликаної неспровокованою війною Росії в Україні", - наголосив Байден під час спільного виступу з Моді перед Білим домом.

Американський президент окремо підкреслив важливість взаємодії у форматі Quad (США, Індія, Австралія і Японія) для гарантування безпеки й процвітання Індо-Тихоокеанського регіону. Він підкреслив, що виклики й можливості, які постали перед світом у цьому сторіччі, вимагають від Індії і Сполучених Штатів працювати разом.

Раніше в Білому домі неодноразово наголошували, що українське питання та відповідь на виклики російської війни обговорюватимуться під час зустрічі Байдена і Моді. Очікується, що лідери двох держав оголосять заяви перед пресою за результатами переговорів у четвер.