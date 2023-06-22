Зеленський звільнив посла України у Білорусі

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, опублікованому на сайті президента.

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Білорусь" , - йдеться у документі.

Ігор Кизим народився 1961 року в Харкові. З 1996 по 2000 працював при посольстві України у Франції, з 2000 по 2003 - у Нігерії. З 2007 по 2011 - працював радником посольства України в Канаді. З грудня 2014 року був тимчасовим повіреним у справах України у Великій Британії.

Кізіма було призначено послом України в Білорусі 20 лютого 2017 року.

18 квітня цього року його викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку Росії.