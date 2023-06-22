Кіпр може передати танки Україні: ЗМІ назвали умову
Кіпр розглядає можливість закупівлі в Ізраїля танків Merkava. Свої старі радянські танки Кіпр може як допомогу передати Україні, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
Про це пише ізраїльське видання Haaretz.
"Ізраїль і Кіпр провели переговори про продаж танків Merkava", - йдеться у матеріалі.
Видання пише, що одним із варіантів, який порушували під час обговорень, полягає в тому, що Кіпр закупить танки Merkava в Ізраїлю. А потім країна відправить в Україну свої старіші танки радянського виробництва.
Минулого тижня глава відділу координації експорту Міністерства оборони Ізраїлю Яїр Кулас заявив, що Ізраїль веде переговори з двома країнами, зокрема з однією в Європі, щодо продажу старих танків Merkava, які більше не випускають і не використовує ізраїльська армія.
Якщо угода відбудеться, це буде перший продаж Ізраїлем танка Merkava європейській країні. У Міноборони відмовилися назвати країну, яку мав на увазі Кулас.
Що відомо про танк Merkava?
Танк обладнаний двигуном AVDS-1790-5A й трансмісією CD-850-6B американського виробництва, які були допрацьовані ізраїльськими спеціалістами.
Танки Merkava Mk2 були виведені в резерв й бази зберігання у 2016 році. Частину планували переробити у бронетранспортери. Тим часом Mk3 на сьогодні є наймасовішим танком в армії оборони Ізраїлю.
Відповідно до відкритих джерел, Ізраїль має:
- 580 одиниць Merkava Mk2;
- 780 одиниць Merkava Mk3.
Які танки має Кіпр
Згідно з джерелами в інтернеті повідомляється, що армія Кіпру має 82 танки Т-80. Це танк з єдиною газотурбінною силовою установкою, перший у світі основний танк із вбудованим протиснарядним динамічним захистом. Танк Т-80УД із дизельним двигуном випускався в Харкові.
Минулого тижня ми писали, що Ізраїль планує продати більше ніж двісті танків Merkava Mk2 та Mk3 неназваним європейським країнам.