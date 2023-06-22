ЄС має намір надати Угорщині виняток із нових санкцій — Bloomberg

Європейський союз має намір надати Угорщині виняток з останнього пакета санкцій проти Росії, щоб дозволити імпорт товарів і послуг, необхідних для обслуговування метрополітену Будапешта, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Санкції, які були підтримані державами-членами в середу, включають відступи для низки деталей, включно із захисним склом, певними типами машин і деякими клапанами, а також відповідну технічну допомогу, згідно з документами, отриманими Bloomberg.

"Ці деталі необхідні для роботи вагонів, що курсують лінією 3 будапештського метро" , - йдеться в одному з документів.

Вагони метро обслуговує російська компанія ВАТ "Метровагонмаш", яка будує і обслуговує поїзди метро. У 2017 році "Метровагонмаш" відремонтував застарілий рухомий склад лінії, але на початку цього року повідомлялося, що чверть із них вийшла з ладу через проблеми з якістю.

Серед інших товарів, які занесені до списку винятку - телефонні апарати, сигнальні пристрої, такі як дзвони і табло, а також вагони метро і трамваї. Загалом, товари, що підпадають під близько 14 тарифних кодів, можуть бути дозволені для імпорту або передачі в Угорщину.

Угорщина була однією з останніх країн-членів, які запропонували свою підтримку останньому, 11-му пакету, що містить заборону на транзит багатьох товарів через Росію до третіх країн, а також нові інструменти та положення для боротьби з обходом санкцій.

До набуття заходами чинності пакет ще має бути офіційно підписаний європейськими столицями.

Напередодні посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам.

Крім цього новий пакет санкцій включатиме заборону на транспортування нафти.