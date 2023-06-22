ЗСУ просуваються на півдні, наступ триває на двох напрямках – Міноборони

Триває наступ Сил оборони на півдні, є часткові успіхи, наразі захисники відтісняють загарбників і вирівнюють фронт.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках" , — заявила вона.

За її словами, на деяких ділянках українські військові просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.

Натомість ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі. Але зазнає великих втрат.

Водночас на сході протягом доби сили оборони вели як оборонні, так і наступальні дії.

"Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках" , - зазначила Маляр.

При цьому вона підкреслила, що на жоден метр ворог не просунувся.

Зараз на всіх напрямках тривають бої, найважчі, зокрема на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.

Захисники протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини", - зазначила Маляр.