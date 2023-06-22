Війна є головною перешкодою у підготовці України до членства в ЄС — єврокомісар

Війна залишається головною перешкодою, яка гальмує просування України до членства в ЄС, оскільки вбиває людей та б'є по економіці, повідомляє Укрінформ.

Про це у Стокгольмі на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі Ради міністрів ЄС із загальних справ заявив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї.

"Найбільшою перешкодою є війна, війна сама по собі. Вона атакує людей, вона є атакою на економіку й інфраструктуру, вона є атакою проти самого існування країни. Тож, коли ця війна завершиться, безумовно, всі процеси підготовки до членства будуть прискорені" , - зазначив єврокомісар.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є війна перешкодою для членства України в ЄС і коли таке членство може відбутися, він зауважив:

"Коли це трапиться? Питання не в цьому. Є чітка пропозиція з боку Європейського Союзу для України стати членом. Реальним є питання – коли і як ми можемо виконати всі критерії, щоб це відбулося. Чи є війна перешкодою? Це мають обговорювати лідери (ЄС), але за висновком, який я зробив минулого року, на цьому етапі війна не була перешкодою. Вона не перешкодила Україні стати країною-кандидатом".

За його словами, перетворення на країну-члена є набагато складнішою та тривалішою процедурою, вона забере певний час. "Тому що йдеться про референдуми, про парламентські ратифікації, про розробку угоди... Коли цей процес завершиться, будемо сподіватися, війна вже завершиться. Тому що вона має завершитися якнайшвидше" , - додав представник Єврокомісії.

Він зауважив, що кожен послідовний крок у процесі розширення ЄС має свої труднощі. Отримання статусу країни-кандидата було для України викликом. Наступним викликом є початок переговорів щодо членства. Але це, за словами єврокомісара, найпростіша частина шляху.