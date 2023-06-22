США та Індія заявили про готовність об’єднати зусилля для миру в Україні

Сполучені Штати та Індія готові об’єднати зусилля для встановлення миру в Україні, а також для відповіді на глобальні гуманітарні наслідки, спричинені війною Путіна в Європі, повідомляє Укрінформ.

Про це заявили глави двох держав після зустрічі в Білому домі в четвер.

"У питаннях, які мають найбільше значення і які визначатимуть майбутнє, наші країни дивляться одна на одну, включно з критичними регіональними та глобальними проблемами. І сьогодні ми також говорили про наші спільні зусилля щодо пом’якшення гуманітарних трагедій, спричинених жорстокою війною Росії в Україні, а також захисту основних принципів Статуту ООН, суверенітету й територіальної цілісності" , - зауважив глава Білого дому.

Прем’єр-міністр Індії, зі свого боку, також зробив акцент на впливі війни, розв’язаної Кремлем у Європі та наголосив, що його країна підтримує дипломатичний шлях розв'язання цього питання.

"Пандемія COVID-19 і конфлікт в Україні особливо вразили країни Глобального Півдня. Ми вважаємо, що для розв’язання цих проблем всім країнам абсолютно необхідно об’єднатися" , - зазначив індійський прем’єр.

Він підкреслив, що "від початку подій в Україні Індія робила акцент на розв’язанні суперечок шляхом діалогу та дипломатії". І зараз, за його словами, Індія готова повною мірою зробити будь-який внесок у відновлення миру.