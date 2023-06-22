ЗМІ дізналися про нові вакансії в ПВК "Вагнер": слідкувати за російськими солдатами

ПВК Вагнера вербує колишніх співробітників силових структур із досвідом оперативної роботи. "Оперативники" служитимуть у військовій поліції на окупованих територіях, повідомляє Верстка.

Оголошення про те, що найманці набирають силовиків із СОБРу, ОМОНу, ГРОМу та інших підрозділів, з'явилося 22 червня на сторінці організації у "Вконтакті". Згідно з ним, робота орієнтована на "на затримання, оперативні та комендантські функції".

Видання зв'язалося за вказаним у пості телефоном із вербувальником, який розповів, що такі вакансії у найманців з'явилися вперше. "З оперативників набираємо комендантський полк, називатимемо це військовою поліцією" , - сказав вербувальник Денис.

"Ви повинні будете стежити, щоб всі дотримувалися правил компанії. Дивитися, щоб не було злодіїв і мародерів, не було побиття, пияцтва і так далі. оперативне слідство… [вся] оперативна робота яка є" , - сказав Денис.

Новому підрозділу доведеться стежити за тим, щоб правила ПВК не порушували добровольчі загони та солдати Міноборони.

"Працюєте сміливо, жодних питань не буде зовсім, ви чого насправді, жартуєте? Міноборонівця спіймати — це не грішна справа. Тварини там розплодилися, бухають як свині. Ми маємо повністю всі повноваження" , — сказав Денис.

За його словами, оклад на співробітника становитиме 240 тисяч рублів на місяць, до нього також додаються дуже хороші премії. Вибрати на яких саме окупованих територіях не можна. "Ви ж не в піонерському таборі, куди відправлять - там і працюватимемо" , - сказав Денис.