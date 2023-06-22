Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, РФ здатна на будь-яке зло

Президент Володимир Зеленський переконаний в необхідності повністю деокупувати Запорізьку атомну електростанцію, щоб запобігти катастрофі, яку може влаштувати Росія, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних обʼєктах уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії. Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу" , — розповів він.

За його словами, світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше – радіаційній катастрофі.

"Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно" , - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що потрібна повна деокупація ЗАЕС.

"І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого обʼєкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом" , - зазначив президент.

Також Зеленський сказав, що сьогодні доручив міністру внутрішніх справ України Клименку Ігорю провести всі необхідні заходи, необхідну розʼяснювальну роботу з громадянами щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено.