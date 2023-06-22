Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом

Президент Володимир Зеленський пообіцяв нові кроки щодо духовної незалежності України, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Провів і нараду щодо духовної незалежності України – ми продовжуємо відповідну роботу, і будуть нові наші кроки" , — розповів Зеленський.

За словами президента, очевидно, що не може бути справді духовних звʼязків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять.