Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом
Президент Володимир Зеленський пообіцяв нові кроки щодо духовної незалежності України, повідомляє Українська правда.
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Провів і нараду щодо духовної незалежності України – ми продовжуємо відповідну роботу, і будуть нові наші кроки", — розповів Зеленський.
За словами президента, очевидно, що не може бути справді духовних звʼязків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять.
"І ми дійдемо до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені", - підкреслив Зеленський.