У Сенаті США запропонували визнати застосування "ядерки" РФ нападом на НАТО
У Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка пропонує визнати застосування ядерної зброї Росією проти України нападом на країни НАТО. Про це, з посиланням на "Голос Америки", пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Відповідний проект документа в Сенаті зареєстрували демократ Річард Блументал та республіканець Ліндсі Грем.
"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території в Європі, де також розташовані союзники НАТО", - заявив Грем під час прес-конференції в Конгресі.
За його словами, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння та є провокаційним. Він також наголосив, що сьогодні загроза використання Росією ядерної зброї – найвища з часів Карибської кризи.
"Наше повідомлення до тих, хто оточує президента РФ Володимира Путіна, полягає в тому, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитеся у війні проти НАТО" , – зазначив він.
Реакція на можливе застосування ядерної зброї РФ
Днями президент США Джо Байден сказав, що загроза використання диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною". Розмови про можливе застосування ядерної зброї РФ пов'язані з контрнаступом ЗСУ та розміщенням російських боєприпасів з ядерною складовою у Білорусі.
Незабаром керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що, на його думку, Росія не завдасть ядерного удару по Україні, незважаючи на погрози.