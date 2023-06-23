Захисники за добу знищили 680 окупантів та 44 артсистеми
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу сили оборони знищили 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 15 ББМ та 9 безпілотників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків − 4 017 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 7 798 (+15) од.,
- артилерійських систем − 3 985 (+44) од.,
- РСЗВ − 617 (+0) од.,
- засобів ППО − 379 (+3) од.,
- літаків − 314 (+0) од.,
- вертольотів − 307 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9) од.,
- крилатих ракет − 1214 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од.,
- спеціальної техніки – 545 (+6) од.
Дані уточнюються