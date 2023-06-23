Захисники за добу знищили 680 окупантів та 44 артсистеми

Захисники за добу знищили 680 окупантів та 44 артсистеми
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу сили оборони знищили 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 15 ББМ та 9 безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 017 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 798 (+15) од.,
  • артилерійських систем − 3 985 (+44) од.,
  • РСЗВ − 617 (+0) од.,
  • засобів ППО − 379 (+3) од.,
  • літаків − 314 (+0) од.,
  • вертольотів − 307 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9) од.,
  • крилатих ракет − 1214 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од.,
  • спеціальної техніки – 545 (+6) од.

Дані уточнюються

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