РФ вночі запустила по Україні 13 крилатих ракет: всі знищені
Сили протиповітряної оборони вночі 23 червня знищили всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та розвідувальний безпілотник, якими російські окупанти атакували територію України.
"Вночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.
Пуски здійснювалися близько опівночі з Каспійського моря з 4 бомбардувальників Ту-95мс.
Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині" , - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, за даними Повітряних сил, українські захисники знищили ворожий розвідувальний БПЛА не встановленого типу.