Британська розвідка: РФ використовує дельфінів для захисту бази у Севастополі

Британська розвідка розповідає, що Росія останнім часом посилила захист бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі та залучає для охорони дельфінів-афалін. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 23 червня, повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, що ще з літа 2022 року Росія почала посилювати заходи безпеки для бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Серед іншого, це щонайменше чотири шари сіток та бонових загороджень на вході у гавань.

Останніми тижнями, схоже, "лінію захисту" доповнили більшою кількістю спеціально навчених морських ссавців.