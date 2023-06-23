"Нафтогаз" розпочав стягнення з РФ $5 мільярдів компенсації за збитки у Криму

Нафтогаз України подав клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу в Гаазі, яке зобов’язало РФ сплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму, повідомляє Новое время.

"Таке клопотання стало можливим у зв’язку із тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ" , - пояснили в компанії.

"Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях" , - заявив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції, додали в "Нафтогазі".

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ виплатити 5 млрд дол компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму, починаючи з 2014 року.