Федоров анонсував п’ять нових сервісів у Дії

Мінцифра планує запустити п’ять нових сервісів у Дії.﻿ Про це, з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомляє Новое время.

"5 нових сервісів, які запустимо в Дії. Серед них — довгоочікувані сервіси для водіїв: розмитнення та перереєстрація авто в кілька кліків. Вони матимуть потужний антикорупційний ефект та зекономлять купу часу для громадян" , — написав міністр.

Відшкодування вкладів — вкладники збанкрутілих банків незабаром зможуть подати заяву в Дії про відшкодування коштів.

Розмитнення авто — цифровізація усуває людський фактор із процесу, а отже, унеможливлює корупційні схеми та хабарі на митниці. У міністерстві зазначили, що на сьогодні лише через розмитнення автівок рівень корупції на митниці становить від $50 млн до $150 млн на рік. Наразі Мінцифра доопрацьовує законопроєкт, а потім його має ухвалити Верховна Рада.

Зміна місця проживання — сервіс працюватиме без людського фактора. Під час зміни місця проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Перереєстрація авто у разі купівлі-продажу — це можна буде в кілька кліків у Дії за допомогою QR-коду. Продавець та покупець зможуть сформувати договір у застосунку та підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром. Це значно зекономить час й усуне необхідність відвідувати сервісні центри МВС.

Документи про освіту — можна буде скористатися атестатами та дипломами у разі вступу до закладів вищої освіти чи працевлаштуванні.