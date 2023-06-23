Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci

Турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. Про це заявив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, повідомляє Українська правда.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 та Akinci в Україні" , - сказав Байрактар.

У компанії розраховують розпочати виробництво в Україні у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчурс" з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar займатиметься будівництвом заводу, де будуть вироблятися дрони.

Будівництву сприяло підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини щодо співробітництва в аерокосмічній галузі.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, які виготовлятимуться на заводі в Україні, обладнають двигунами українського виробництва. Також має бути створений навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.