РФ найімовірніше вийде із зернової ініціативи в липні - МЗС

У липні Росія з 99.9% ймовірністю вийде із зернової ініціативи.﻿ Про це заявила посол МЗС з особливих доручень, координатор ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева, повідомляє Новое время.

За її словами, на це рішення вплинуть два фактори. По-перше, перемога Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах у Туреччині.

По-друге, за її словами, російський мільярдер, гендиректор «Уралхім» Дмитро Мазепін відрапортував диктатору Володимиру Путіну, що «термінал для експорту аміаку з РФ уже майже добудовано, а це означає, що аміакопровід Тольятті-Одеса вже й не такий важливий».

Вона також зазначила, що за інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, у них «є план Б», проте вона його ще не бачила.

29 жовтня Росія припинила свою участь у зерновій угоді, аргументуючи це вибухами в Севастопольській бухті, в яких звинувачує Україну і Британію.

Однак 17 листопада угоду було продовжено на 120 днів.

19 березня 2023 року дію зернової угоди було продовжено ще на 120 днів, проте в Росії заявили, що термін продовження становить 60 днів і заблокували інспекцію суден у Босфорі.

17 травня зернову угоду знову було розблоковано і продовжено на 120 днів — до 18 липня.

Раніше у Британській розвідці повідомляли, що Росія, попри домовленість продовжити зернову угоду, блокує судна та сповільнює їх перевірки, перешкоджаючи експорту зерна. Це може бути пов’язано з наміром змусити Україну відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса.