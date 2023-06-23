Окупанти вдарили по комунальниках Херсона, загинули 2 працівники - ОВА

Російські загарбники сьогодні, 23 червня, обстріляли Херсон, вдарили по комунальному транспортному підприємству, загинули 2 працівники. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем ударили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста" , - повідомив голова ОВА.

За його словами, 55-річний чоловік загинув на місці, ще п'ятеро його колег отримали поранення, їх госпіталізували до медзакладів.

Згодом стало відомо про смерть ще одного, 43-річного працівника. "Лікарі намагалися врятувати його життя, проте травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі", - уточнив голова Херсонської ОВА.