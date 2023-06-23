Пригожин заявив, що Україна не бомбила 8 років Донбас

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що Україна не бомбила вісім років Донбас, а обмінювалася ударами з армією РФ. Також він наголосив, що ЗСУ не збиралися нападати на Росію спільно з блоком НАТО, а Міноборони РФ обманює не лише президента, а й громадськість.

В інтерв'ю, опублікованому прес-службою Пригожина, він називає "спецоперацію" так званою і заявляє, що всі ці роки Донбас розкрадали, зокрема й співробітники адміністрації російського президента.

За словами Пригожина, Зеленський, ставши президентом, був готовий йти на будь-які домовленості, і все, що потрібно було зробити російському керівництву, - це піти і домовитися.

Ватажок ПВК Вагнер заявив, що РФ почала війну, щоб міністр оборони Сергій Шойгу отримав "зірку героя", і що війна була потрібна олігархічному клану, який керує Росією.