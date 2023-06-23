2023 року в Україні зупинилася п'ята частина підприємств - дослідження

Український малий та середній бізнес вказує на стагнацію умов для ведення бізнесу, а кожне п'яте підприємство в Україні закрилося з початку року.﻿ Такі результати показало 12-те дослідження стану та потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, повідомляє Економічна правда.

Дослідження було проведене в межах Ініціативи для відновлення економіки України, що яка реалізується Advanter Group, Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, Національним проєктом Дія.Бізнес за підтримки Мінцифри, Мінекономіки, Мінфіну, Торгово-промислової палати України.

Дослідження проводилося за період з 31 травня по 11 червня 2023 року. Всього було опитано 753 власників та CEO підприємств МСБ.

Стан ділового середовища

Український малий та середній бізнес вказує на стагнацію умов для ведення бізнесу. Показник Ukrainian Business Index залишається на низькому рівні (35.3 зі 100), що свідчить про те, що бізнес не бачить перспектив покращення економічної ситуації й ділового середовища в найближчі місяці.

Робота підприємств

Очікування бізнесу від результатів діяльності в 2023 році також погіршуються.

На це впливає непрогнозованість розвитку ситуації і дій держави, посилення тиску силовиків і контролюючих органів, фактична відсутність доступу до фінансового ресурсу для поповнення обігових коштів і реалізації проєктів розвитку.

При цьому, бізнес виділяє необхідність боротьби з корупцією, проведення податкової та судової реформ, покращення доступу до фінансових ресурсів.

За результатами перших п’яти місяців роботи у 2023 році 21.1% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу (від 0% до 30% від планового показника).

8,4% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом.

25,4% підприємств діють в межах запланованих показників на 2023 рік.

Загалом за перші п’ять місяців роботи у 2023 році МСБ виконують план обсягів робіт на 71,6%.

Які перспективи бачить бізнес у 2023 році

Середньозважений очікуваний показник оборотів бізнесу у 2023 проти 2022 року продовжує падіння з +10,3% (оцінка, отримана в січні 2023 року) до -0,7% в червні 2023 року.

Водночас більше третини (38,4%) бізнесів очікує на зростання оборотів у поточному році.

Не бачать перспектив 24,3% підприємств (вказали, що бізнес не працюватиме або буде працювати на рівні до 50% від оборотів попереднього року).

Що заважає бізнесу відновлюватися

Найбільше заважає бізнесу у відновленні нестача фінансових ресурсів у країні, а саме – неплатоспроможність клієнтів (46,9%), недоступність кредитних коштів і власного капіталу тощо.

46,9% вказують на не прогнозованість розвитку подій, а 42,8% – на непередбачуваність дій держави, які можуть погіршити ситуацію для бізнесу. Суттєво зросли ризики й проблеми, пов’язані з податковою та митною системами.

Загалом, бізнес вказує наступні причини:

Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів - 46,9%

Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку - 46,9%

Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу - 42,8%

Відсутність достатнього капіталу - 37,5%

Перешкоди з боку регуляторних та/чи фіскальних органів - 32,0%

Високі податки та збори - 25,1%

Недоступність кредитних коштів, у тому числі - програми 5-7-9 й т.ін. - 24,0%

Проблеми у взаємодії з органами влади

44,1% підприємств стикнулися з проблемою блокування податкових накладних. Цей показник трохи знизився у порівнянні з попередньою фазою дослідження у квітні (47,7%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми).

65,4% МСБ зіткнулися з перешкодами з боку державних органів.

Ситуація з персоналом

Частка персоналу (порівнюючи з 23.02.2022), що скорочена на поточний момент, впала з 26,0% до 22,6%.

Крім того, покращилася ситуація з прихованим безробіттям – до 13,2% (частка персоналу, порівнюючи з 23.02.2022, що відправлена у відпустку).

Частка працюючих на умовах скороченої зарплати залишається майже не змінною протягом перших п’яти місяців 2023 року (17,9%).

Пріоритетні завдання для уряду

Найбільш пріоритетним завданням для влади, як і в минулій хвилі, 72% підприємців вважають знищення корупції. 54,4% – необхідність проведення судової реформи.

Також значна частка підприємців вказала на необхідність покращення доступу до кредитних ресурсів, здешевлення ресурсів (47,1%) та податкової реформи 10-10-10(+3) (32,7%), змін у роботі податкової.

У цілому на необхідність змін у податковій системі країни вказали 66,8% респондентів.