В Україну повернули тіла ще 51 полеглого захисника
Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні, 23 червня, вдалося повернути додому тіла 51 оборонця. Про це йдеться у повідомиленні пресслужби Мінреінтеграції, повідомляє Ділова столиця.
"Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", — зазначили у відомстві.
Повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.