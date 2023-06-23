Західні компанії намагались "відкупитись" від українського списку спонсорів війни

Замість виходу з Росії, головні офіси кількох західних компаній запропонували НАЗК прибрати їх зі списку спонсорів війни, а в обмін на це виділити частину доходів на ЗСУ та в урядові фонди, повідомляє Економічна правда.

З джерел видання стало відомо, що таку пропозицію компанії зробили Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) після потрапляння у список міжнародних спонсорів війни, на що чиновники відповіли відмовою.

Також у тексті йдеться, що одна з західних торговельних мереж, намагаючись компенсувати негатив від свого потрапляння у список, зібрала великих українських постачальників продовольства та запропонувала їм "найкращі полиці у європейських супермаркетах на пільгових умовах". Проте українські виробники від пропозиції теж відмовились.

Продовольчих торговельних мереж у списку НАЗК всього дві: "Ашан" та "Метро".

Нещодавно потрапляння в український список міжнародних спонсорів війни закінчилось для американської компанії Mondelez масштабним бойкотом продукції у Швеції та Норвегії.