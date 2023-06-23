У Лаврова звинуватили Ізраїль у "прославленні нацизму", отримали відповідь
Російське МЗС звинуватило Ізраїль у причетності до "прославлення нацизму", в Ізраїлі у відповідь закликали "не вказувати" їм, повідомляє Українська правда.
"Позиція Ізраїлю, що відкидає звеличення учасників вбивства євреїв, залишається постійною.
Ніхто не має права вказувати державі Ізраїль, МЗС Ізраїлю та ізраїльським дипломатам на важливість збереження пам'яті Голокосту та боротьби зі спотворенням історичної правди" , - заявила прес-аташе ізраїльського МЗС Ліор Хайят.