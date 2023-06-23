Одеського воєнкома з елітним майном в Іспанії залишили на посаді

Службова перевірка щодо начальника одеського військкомату Євгена Борисова, у якого журналісти знайшли нерухомість на мільйони в Іспанії, не виявила підстав для усунення його з посади. Про це свідчить коментар керівниці прес-центру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, повідомляє Українська правда.

"Службове розслідування (щодо Борисова - ред.) завершено. Підстав для усунення з посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов'язки. Далі йде слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо відношення та втручання у їхню діяльність" , – заявила Гуменюк.

За її словами, також перевірка встановила, що виїзд за кордон Борисова "на той момент" було санкціоновано та дозволено.

"Тобто порушень не було виявлено" , - зазначила Гуменюк.

У розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача "Батальйон Іспанія" журналісти видання навідалася в гості до одеського військового та інших українських мільйонерів йшлося про те, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автомобілів на мільйони доларів. Про це свідчать виписки з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи має його родина майно в Іспанії.