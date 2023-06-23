Зеленський повідомив про результати сьогоднішнього засідання РНБО
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Основними питаннями, як озвучувалося, стали: доступність бомбосховищ, корупція в судовій системі та євроінтеграція, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Перші подробиці
Як повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО, увага була прикута до трьох великих тем. Далі зі слів глави держави:
- Перша - безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.
- Друга - суди. Продовжується судова реформа в тісній співпраці з ЄС. Влада посилить відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовується механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.
- Третя - наше майбутнє в ЄС. Прискорюється робота над виконанням європейських рекомендацій.
Головні теми
Як анонсували в РНБО, на засіданні розглянуть найгостріші проблеми, які постали за останній час, а саме:
- питання подолання проявів корупції у системі правосуддя,
- результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.
Також серед тем обговорень питання євроінтеграції.
Хто доповідав
За даними пресслужби РНБО, доповідачами на засіданні виступили:
- голова Служби безпеки України Василь Малюк,
- міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко,
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
Ці імена є не випадковими, адже Камишин був призначений відповідальним за інспекцію укриттів у Києві, а Клименку доручили провести ревізію по всій Україні.