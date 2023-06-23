Член Бундестагу порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Голова фракції "Вільних демократів" Крістіан Дюрр під час телеефіру посварився з очільником партії "Альтернатива для Німеччини" (правопопулістська) Тіно Хрупалла через війну в Україні, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Політики проводили дебати в ефірі одного з німецьких каналів. У них почалась суперечка щодо вторгнення Росії в Україну. Хрупалла заявляв, що наприкінці війни програють і Україна, і РФ, а єдиним переможцем буде нібито США. Окрім цього політик поскаржився, що через війну Німеччина не може купувати російський газ і платить за "брудний сланцевий газ з Америки".

У відповідь на це Дюрр звинуватив опонента у тому, що його не хвилюють смерті громадян України. Однак Хрупалла заявив, що люди також гинули і в Афганістані та Іраку, тому енергоресурси не можна купувати у США.

"Будь-який день, коли війна закінчиться швидше, навіть із втратою територій, буде хорошим днем" , - сказав Хрупалла.

Однак Дюрр запитав в опонента, чи дотримувався б він такої думки, якщо мова йшла б про Німеччину. На що той відповів, що німецька влада фактично зробила це у 1945 році.

У цей момент у розмову втрутилася модератор. Вона перепитала, чи справді Хрупалла заявив, що "гітлерівську Німеччину, вермахт (збройні сили нацистської Німеччини, існували з 1935 до 1945 року - Ред.), якому довелося капітулювати, можна порівняти з ситуацією України?". Однак той почав уникати відповіді.