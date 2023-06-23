Окупанти заявили про ракетні удари ЗСУ по Генічеську та Скадовську

Російські окупанти заявили про ракетні удари по Генічеську та Скадовську Херсонської області, повідомляє Українська правда.

Пропагандистське агентство "ТАСС" повідомило, що у Генічеську Херсонської області прогриміли щонайменше три вибухи, а над містом здійнявся стовп чорного диму.

Згодом ставленик окупантів Володимир Сальдо повідомив про начебто удар по Генічеську та Скадовську, які розташовані на відстані більше ніж 50 км від лінії зіткнення.

"Імовірно випущено чотири англійські ракети Storm Shadow. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Рятувальники і медики виїхали на місця події", — повідомив Сальдо.