Carlsberg Group домовилася про продаж російського бізнесу
Пивний гігант Carlsberg Group уклав угоду про продаж російського бізнесу. Про це йдеться в повідомленні компанії, повідомляє Новое время.
Покупця і суму угоди компанія не розкриває. Водночас у компанії додали, що процес був вкрай складним, угода потребує схвалення урядової комісії, а її терміни не визначені.
"Підписання угоди про продаж російського бізнесу — важливий етап дуже складного процесу поділу та продажу бізнесу", — йдеться в повідомленні компанії.
У компанії кажуть, що для них важливо забезпечити максимально повне врахування інтересів усіх сторін, включно з 8 тисячами співробітників у Росії.
Зараз компанія очікує на рішення регуляторів.
Головний актив Carlsberg у Росії - пивоварна компанія Балтика з вісьмома заводами.
Раніше повідомлялося, що Carlsberg планує продати російський бізнес до початку літа. Влітку минулого року повідомлялося, що пивоварна компанія Carlsberg розраховує завершити продаж російського бізнесу у 2023 році.
У квітні 2022 року повідомлялося, що пивна компанія Carlsberg може продати свій російський бізнес Anadolu Efes AB InBev Efes.