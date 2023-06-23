Carlsberg Group домовилася про продаж російського бізнесу

﻿Пивний гігант Carlsberg Group уклав угоду про продаж російського бізнесу. Про це йдеться в повідомленні компанії, повідомляє Новое время.

Покупця і суму угоди компанія не розкриває. Водночас у компанії додали, що процес був вкрай складним, угода потребує схвалення урядової комісії, а її терміни не визначені.

"Підписання угоди про продаж російського бізнесу — важливий етап дуже складного процесу поділу та продажу бізнесу" , — йдеться в повідомленні компанії.

У компанії кажуть, що для них важливо забезпечити максимально повне врахування інтересів усіх сторін, включно з 8 тисячами співробітників у Росії.

Зараз компанія очікує на рішення регуляторів.

Головний актив Carlsberg у Росії - пивоварна компанія Балтика з вісьмома заводами.

Раніше повідомлялося, що Carlsberg планує продати російський бізнес до початку літа. Влітку минулого року повідомлялося, що пивоварна компанія Carlsberg розраховує завершити продаж російського бізнесу у 2023 році.

У квітні 2022 року повідомлялося, що пивна компанія Carlsberg може продати свій російський бізнес Anadolu Efes AB InBev Efes.