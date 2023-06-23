ЗСУ завдали удару по базі Росгвардії в Генічеську — Повітряні сили

Збройні сили України завдали ракетного удару по базі Росгвардії в окупованому Генічеську.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

"Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі!", — написав Олещук.

Водночас в Повітряних силах не розголошують інших деталей удару.

Раніше про обстріл Генічеська та Скадовська повідомляли﻿ російські пропагандистські медіа та колаборант Володимир Сальдо.

Новини

Популярні теми форуму

analytics