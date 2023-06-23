Окупанти звели понтонну переправу біля Чонгарського мосту — ЗМІ

Російські військові звели нову понтонну переправу під Чонгарським мостом. Це сталось після його обстрілу, про який окупаційна адміністрація повідомила вранці 22 червня.

Нову переправу зафіксував супутник Planet Labs, знімки з якого є в проєкту "Схеми"﻿.

На знімках також можна побачити сліди від обстрілів – на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним. Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня.

На знімках, які є у ропорядженні «Схем», також можна побачити сліди від обстрілів – на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним.



Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня. pic.twitter.com/uPMnUFMYNA — Схеми (@cxemu) June 23, 2023

22 червня про обстріл Чонгарського мосту, що з’єднує окупований Росією Крим із материковою Україною, повідомив призначений РФ так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. Він звинуватив в ударі Україну і заявив, що міст нібито обстріляли ракетами Storm Shadow.

Через обстріл фактична влада Криму перенаправила рух транспорту з Чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і Перекоп.