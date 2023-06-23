Росія відновила на Кубі шпигунський центр для стеження за США — ЗМІ

Росія відродила на Кубі центр радіоелектронної розвідки "Лурдес", офіційно закритого у 2001 році, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у розслідуванні видання The Insider.

За інформацією розслідувачів, на острів під виглядом дипломатів таємно відправляють працівників Головного розвідувального управління РФ та випускників спеціальностей, пов’язаних із ракетобудуванням, обчислювальною технікою та точною математикою. З'ясувати це вдалося, зокрема, завдяки учням посольської школи, чиї батьки здебільшого виявлялися не дипломатами, а кадровими офіцерами спецслужб — фахівців радіоелектронної розвідки та суміжних галузей.

The Insider вважає, що поява на Кубі деяких ракетників може бути пов'язана з імовірним розміщенням поблизу Гавани ракетного дивізіону С-400 "Тріумф". Прокремлівські сайти спочатку писали про "спецоперацію з доставки С-400 на Кубу", але потім у Міноборони РФ заявили, що ця інформація є фейком.

У статті зазначається, що про закриття "Лурдес" Путін заговорив у 2000 році. Оренда радіоелектронного центру коштувала $200 мільйонів на рік, і кубинський лідер Фідель Кастро виступав категорично проти його закриття. Однак за рік на тлі невдоволення кубинців працівники ГРУ все ж його залишили.

У липні 2014-го з’явилися перші дані про нові секретні домовленості між Кубою та Росією. Радіоелектронний центр, здатний перехоплювати дані з американських супутників зв’язку, телефонні переговори та повідомлення з Центру управління польотами NASA у Флориді, поновив роботу в передмісті Гавани, зазначає The Insider.

Того ж року Путін прибув на Кубу і списав 90% боргу острівної держави на суму $35 мільярдів. Потім туди приїжджали заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв, міністр оборони Сергій Шойгу, глава МЗС Сергій Лавров та інші російські чиновники.

Зараз Куба перебуває під жорсткими санкціями США і фактично виживає завдяки постачанню продовольства, нафти, обладнання та фінансових вливань з інших країн. В обмін на можливість будувати шпигунські об'єкти та розміщення ракет у Росії просять багатомільярдні субсидії та кредити. Водночас скільки платить Москва за присутність своїх військових та експлуатацію Лурдеса — інформація засекречена.