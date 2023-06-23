Зеленський закликав створити механізм захисту прав інвесторів

Президент України Володимир Зеленський назвав «фундаментальним» завданням захист прав бізнесу та інвесторів у судах, повідомляє Новое время.

Про це президент заявив у відеозверненні в п'ятницю після засідання РНБО.

"Це сильна економіка, це захищені інвестиції, це гарантований захист права власності, і це має бути. Якщо потрібен окремий механізм, який захищатиме бізнес, права інвесторів, це потрібно забезпечити, відповідні пропозиції є" , — заявив Зеленський.

Також він додав, що на засіданні РНБО обговорили завдання, які мають виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

За словами Зеленського, "за кожним таким напрямом РНБО дала необхідні протокольні доручення".