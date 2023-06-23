Сальдо заявив про "серйозні пошкодження" Чонгарського мосту — росЗМІ
Керівник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що Чонгарський міст "пошкоджений значно серйозніше, ніж вважали спочатку".
Слова колаборанта цитує російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
"Чонгарський міст пошкоджений набагато серйозніше, ніж думали спочатку: у найближчі 15-20 днів на мосту будуть йти дослідницькі роботи, для пересування поки що він не придатний", — йдеться в повідомленні.
Про обстріл Чонгарського моста Сальдо повідомив 22 червня. Водночас він заявляв, що пошкодження, яких зазнав міст, "ніяк не вплинуть".
Також російські окупанти звели понтонну переправу через міст в Чонгарі, свідчать супутникові знімки.