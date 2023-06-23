Сальдо заявив про "серйозні пошкодження" Чонгарського мосту — росЗМІ

Сальдо заявив про "серйозні пошкодження" Чонгарського мосту — росЗМІ
Фото: скриншот видео

Керівник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що Чонгарський міст "пошкоджений значно серйозніше, ніж вважали спочатку".

Слова колаборанта цитує﻿ російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Чонгарський міст пошкоджений набагато серйозніше, ніж думали спочатку: у найближчі 15-20 днів на мосту будуть йти дослідницькі роботи, для пересування поки що він не придатний", — йдеться в повідомленні.

Про обстріл Чонгарського моста Сальдо повідомив﻿ 22 червня. Водночас він заявляв, що пошкодження, яких зазнав міст, "ніяк не вплинуть".

Також російські окупанти звели понтонну переправу через міст в Чонгарі, свідчать супутникові знімки.

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