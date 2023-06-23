Місія МАГАТЕ відвідає райони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провели зустріч, на якій обговорили візит місії організації до районів, постраждалих від підриву дамби Каховської ГЕС, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.

Під час зустрічі, сторони обговорили:

результати поїздки місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС;

поточну ситуацію на станції після підриву дамби Каховської ГЕС.

Зокрема Галущенко й Гроссі порушили питання надання допомоги Україні від МАГАТЕ у подоланні наслідків катастрофічної кризи внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.

"Сторони підтвердили домовленості про спрямування в Україну місії для надання допомоги в рамках програми "Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Херсонській області". У її межах планується візит місії до постраждалих районів для оцінки нагальних потреб, а також розроблення довгострокового плану дій" , — пише пресслужба.

Зазначається, що досвід МАГАТЕ також буде корисним в довгостроковому відновленні у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також оцінці стану критично важливих об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 15 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на тимчасово захоплену російсько-окупаційними військами Запорізьку атомну електростанцію.