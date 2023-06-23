Зеленський доручив звільнити одеського військкома та перевірити інших

Зеленський доручив звільнити одеського військкома та перевірити інших
Фото: facebook.com/OOTCKSP

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному терміново звільнити начальника одеського військкомату (ТЦК) Євгена Борисова. Також президент доручив перевірити інших керівників центрів комплектування в регіонах.

Про це Зеленський повідомив﻿ у Telegram після засідання Ставки.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", — повідомив президент.

Також він доручив створити комісію із правоохоронців та Нацагентства із запобігання корупції, яка перевірить керівників центрів комплектування в усіх регіонах України, "щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

Новини

Популярні теми форуму

analytics