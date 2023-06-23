Зеленський доручив звільнити одеського військкома та перевірити інших
Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному терміново звільнити начальника одеського військкомату (ТЦК) Євгена Борисова. Також президент доручив перевірити інших керівників центрів комплектування в регіонах.
Про це Зеленський повідомив у Telegram після засідання Ставки.
"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", — повідомив президент.
Також він доручив створити комісію із правоохоронців та Нацагентства із запобігання корупції, яка перевірить керівників центрів комплектування в усіх регіонах України,
"щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".