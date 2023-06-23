РНБО пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах

За підсумками засідання РНБО 23 червня в Україні пропонують посилити відповідальність за корупцію в судах - до 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією, повідомляє Українська правда.

Про це заявили в Офісі президента.

"За результатами розгляду питання РНБО звернулася до суб’єктів законодавчої ініціативи щодо необхідності посилення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна, посилення ролі інституту суду присяжних і розширення випадків його застосування та посилення перевірки суддів, зокрема з використанням детектора брехні" , — йдеться в повідомленні.

Раніше Зеленський закликав﻿ створити окремий механізм захисту прав інвесторів у судах.