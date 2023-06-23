США закликали Радбез ООН тиснути на Росію для продовження "зернової угоди"

Країни ООН мають завадити намаганням Росії остаточно заблокувати Чорноморську зернову ініціативу, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Колеги, ми повинні примусити Росію залишитися в Чорноморській зерновій ініціативі" , - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що чим довше триватиме війна, тим більше страждатиме український народ, а також увесь світ.

"Наслідки цієї війни зараз відчуваються в усьому світі. Чому? Тому що президент Путін використовує продовольство як зброю війни й тим самим загострює глобальний дефіцит продовольчої безпеки" , - додала представниця США.

За її словами, дії Росії щодо блокування постачання зерна особливо вплинули на країни Африки й Близького Сходу. Також вона зазначила, що зараз "викликає глибоку тривогу" те, що РФ знову одноосібно погрожує вийти з ініціативи.

"Зернова угода"

З початком повномасштабного вторгнення країни півдня залишились без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів в Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною "зернову угоду" для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть "зернову угоду" після 18 липня. Зокрема, нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розповідав, що "у "зернової угоди" немає шансів".

Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто нібито не виконує умов угоди про експорт російського аміаку через Україну.

Окрім того, вчора, 22 червня, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофімцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із "зернової угоди" у липні.