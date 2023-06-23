Глави МЗС Євросоюзу наступного тижня обговорять війну в Україні
Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ обговорить війну Росії в понеділок, 26 червня, на засіданні в Люксембурзі, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це заявили у Раді ЄС.
"Рада міністрів закордонних справ зустрінеться в Люксембурзі, щоб обговорити російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.
Після цього міністри ЄС обміняються думками щодо відносин між ЄС і країнами Латинської Америки та Карибського басейну, а також проведуть дебати щодо цифрової дипломатії і, як очікується, затвердять висновки з цього питання.
Крім того, Рада Євросоюзу обговорить Туніс, Вірменію та Азербайджан, а також діалог між Сербією і Косово.