ЗСУ на Таврійському напрямку знешкодили три роти та 6 складів боєприпасів — Тарнавський
Українські військові просуваються на Таврійському напрямку. З за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали три роти, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його даними, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдань. Українським військовим вдалосб знищити 51 одиницю військової техніки противника.
Зокрема:
- 3 танки;
- 14 ББМ (БМП, МТЛБ);
- БпЛА "Supercam", БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Merlin”;
- 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
- 3 гармати 2С5 "Гіацинт-С";
- 3 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";
- 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";
- 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б".
Також було знищено шість складів боєприпасів ворога.